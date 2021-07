Lory Del Santo senza freni | “Mancini con me quella notte diede il meglio”

(Di lunedì 12 luglio 2021)Dela Novella 2000 ricorda latrascorsa con Roberto, attuale ct della Nazionale italiana: “Con meildi sé” La bellissima ed affascinanteDelcome sempre si è dichiarata a 360°. In una recente intervista a Novella 2000, la show girl non ha perso occasione per svelare alcuni dettagli bollenti su unatrascorsa con l’attuale Ct della Nazionale, Roberto. Nel corso della sua vita,ha avuto molti uomini e non ha mai ...

Lory_Twins : RT @CucchiRiccardo: Il merito del successo azzurro è degli azzurri. E del loro ct #Mancini. È abbastanza imbarazzante il teatrino allestito… - AnnaMar90949897 : @Lory_SCCP C'è sempre del bello in ogni cosa cara Lory ..buon pomeriggio di cuore ? - Lory_YNWA : RT @romeoagresti: RT se alle 15.18 hai ancora bisogno del bromuro ???? - enne_lory : RT @pietroraffa: Alcuni tifosi inglesi hanno: bruciato la bandiera italiana fischiato l'inno lasciato lo stadio prima della premiazione pi… - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… -

Ultime Notizie dalla rete : Lory Del

ComingSoon.it

La nascitapremio, fortemente voluto dall' associazionea colori , è stata possibile anche grazie al contributo della Regione Abruzzo , che "ha permesso a esperti e non di cimentarsi nella ...ASSOCIAZIONEA COLORI E FONDAZIONE BCC DELLA VALLETRIGNO Quarta edizione Concorso NIENTE SCUSE PER LA SALUTE L'Associazionea colori e la Fondazione BCC della ValleTrigno, hanno ...È andata in scena, sabato 10 luglio a San Salvo, la premiazione della prima edizione del "Premio per il copione teatrale Loredana Fornaro". La nascita del premio, fortemente voluto dall' associazione ...San Salvo. Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la sera del 10 luglio la IV edizione del Concorso "Niente scuse per la salute" organizzato da Lory a colori con il contributo della Fondazione ...