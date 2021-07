Locatelli: “Non ho la minima idea di cosa scrivere. Siamo Campioni D’Europa!” (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è Campione d’Europa per la seconda volta nella storia. Straordinario il lavoro di Roberto Mancini, che ha saputo plasmare alla perfezione un gruppo composto da veterani esperti e molti giovani. Ragazzi come Locatelli, che tramite il proprio account Twitter ha postato un simpatico messaggio di festeggiamento. “Non ho la minima idea di cosa scrivere. Siamo Campioni D’Europa!!!!” Manuel Locatelli su Twitter: “Non ho la minima idea di cosa scrivere . ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Italia è Campione d’Europa per la seconda volta nella storia. Straordinario il lavoro di Roberto Mancini, che ha saputo plasmare alla perfezione un gruppo composto da veterani esperti e molti giovani. Ragazzi come, che tramite il proprio account Twitter ha postato un simpatico messaggio di festeggiamento. “Non ho ladi!!!” Manuelsu Twitter: “Non ho ladi. ...

petergomezblog : Covid, il numero dei test si abbassa proprio quando servirebbe il tracciamento. Locatelli: “Non ripetiamo gli error… - officialmaz : Pagelle di oggi: #Donnarumma 8 #DiLorenzo 6,5 #Emerson 6,5 #Chiellini 7,5 #Bonucci 8 #Barella 6,5 #Verratti 7… - Gazzetta_it : Locatelli subito, i rientri, le visite, affare Dybala: raduno e non solo, riparte la Juve - sportface2016 : #EURO2020, Manuel #Locatelli festeggia: 'Non ho la minima idea di cosa scrivere. Siamo Campioni d'Europa' - Gaiaelisabetta1 : RT @tvdtoforeveer: Ecco cosa non hanno gli inglesi: ?Locatelli e Pessina? #ItsComingHome #ENGDEN #ItaliaInghilterra #EURO2020 #Pessina #Loc… -