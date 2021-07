Locatelli | “Da domani posso pensare al mercato Interesse della Juve? Fa piacere”

(Di martedì 13 luglio 2021) Manuel, centrocampista del Sassuolo e dell’Italia, ha così esternato le proprie emozioni dopo l’Europeo vinto, parlando ai microfoni di Sky Sport: Che ti ha detto Chiellini dopo il rigore sbagliato in semifinale?“Mi stava crollando il mondo addosso e mi continuava a ripetere di stare tranquillo, perché avremmo vinto. Lo stesso mi ha detto anche ieri e a quanto pare aveva ragione. Avrei tirato anche ieri, comunque, per fortuna ci hanno pensato gli altri”. Come si fa a giocare un Europeo così con tutte le voci disul tuo conto?“Finora non ci ho pensato, veramente non potevo. Quando giochi a questi livelli ti viene naturale concentrarti ...

FUTURO - 'Dapensiamo al mercato. Non ci ho pensato, perché quando ti gioci una competizione ... ORGOGLIO - 'Mi riempie d'orgoglio ciò che ha detto. Certo che ho accettato la panchina ...Lo spagnolo sta cercando un aereo privato per atterrarea Ciampino, poi sotto le Tre Cime di ... la Juve lo monitora nel caso in cui non arrivasse ain quel ruolo. Perché potrebbe ...Manuel Locatelli, centrocampista della nazionale italiana e del ... "Mia sorella si sposa il 7 agosto, in qualsiasi squadra dovessi andare chiederò un permesso. Da domani pensiamo al mercato. Non ci ...Locatelli ha aggiunto: “Chiellini ... che ci hanno supportato anche da lontano. Da domani vedremo cosa succede. Io juventino? In questo momento siamo qui per la Nazionale, dunque tifo Italia…”.