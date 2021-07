Lo streaming pirata riguarda almeno 11 milioni di italianiHDblog it

Advertising

Quasi 11 milioni di italiani , negli ultimi 12 mesi, hanno confermato di aver utilizzato almeno una volta le IPTVper la visione indi film, serie/fiction, programmi tv ed eventi sportivi live. È questo uno dei dati salienti che emergono dall'ultima ricerca FAPAV/IPOS . La Federazione per la ...... che già negli anni Settanta brulica di radioe di emittenti libere. È la città di Radio ... Riuscimmo a fare lo, usavamo le prime pionieristiche reti adsl per far andare la radio in ...Quasi 11 milioni di italiani, negli ultimi 12 mesi, hanno confermato di aver utilizzato almeno una volta le IPTV pirata per la visione in streaming di film, serie/fiction, programmi tv ed eventi ...Pirateria audiovisiva e comportamenti illeciti ad un anno dal lockdown: Focus speciale FAPAV/Ipsos, evento live streaming il 12 luglio.