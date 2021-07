Lo sfotto di Bonucci subito dopo la vittoria. Cos’ha detto il neo campione Europeo. (Di lunedì 12 luglio 2021) Arriva in Italia, la Coppa di Euro 2020 conquistata dall’Italia dopo una partita vinta ai calci di rigore. dopo Belgio e Spagna, anche l’Inghilterra si è dovuta inchinare alla maglia azzurra. A soli due minuti dal fischio di inizio arriva il gol di Shaw che fa esplodere Wembley e gela gli italiani. E alla fine Leonardo Bonucci decide di ribaltare la situazione: dopo un paio di rimpalli in area di rigore centra la rete. “It’s coming Rome”, le parole di Bonucci Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 luglio 2021) Arriva in Italia, la Coppa di Euro 2020 conquistata dall’Italiauna partita vinta ai calci di rigore.Belgio e Spagna, anche l’Inghilterra si è dovuta inchinare alla maglia azzurra. A soli due minuti dal fischio di inizio arriva il gol di Shaw che fa esplodere Wembley e gela gli italiani. E alla fine Leonardodecide di ribaltare la situazione:un paio di rimpalli in area di rigore centra la rete. “It’s coming Rome”, le parole diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo...

