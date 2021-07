Lo ricordate in FOTO? Era il preferito di Raffaella Carrà: quel siparietto indimenticabile (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano gli omaggi all’immensa Raffaella Carrà scomparsa appena qualche giorno fa, i cui funerali si sono tenuti venerdì scorso. A ricordarla anche lui Non si placano gli omaggi del popolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 12 luglio 2021) Continuano gli omaggi all’immensascomparsa appena qualche giorno fa, i cui funerali si sono tenuti venerdì scorso. A ricordarla anche lui Non si placano gli omaggi del popolo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

_purplejade_ : RT @LostinmyheadG: ma vi ricordate quando siano statx mesi senza avere sue foto? ah no perché io l'ho dimenticato non me lo ricordo più, po… - MetalHe69092042 : RT @AlexGiudetti: Ricordate la famosa foto di Tank Man, scattata nel 1989..? Avete visto la versione grandangolare? Quello che chiarisce… - lookatmyglow : ma vi ricordate quando nel 2006 dopo che abbiamo vinto c'erano le foto della vittoria dei mondiali ovunque, anche s… - LafigliadiLou : RT @WALLVS91: ma vi ricordate di sta foto? - outsidebby : RT @WALLVS91: ma vi ricordate di sta foto? -