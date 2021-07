L’Italia vola in alto nel ranking Fifa: è quarto posto! (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la vittoria di Euro 2020, L’Italia vola sempre più in alto nel ranking Fifa. Infatti, la Nazionale guidata da Roberto Mancini da oggi occupa la quarta piazza della graduatoria. Questa è un’ottima notizia anche in ottica Mondiali, dal momento che le prime sette saranno collocate in prima fascia nel sorteggio dei gironi. Un altro motivo per festeggiare, dunque, per la compagine azzurra, che solo tre anni fa era ventesima. Foto: Twitter Nazionale italiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Con la vittoria di Euro 2020,sempre più innel. Infatti, la Nazionale guidata da Roberto Mancini da oggi occupa la quarta piazza della graduatoria. Questa è un’ottima notizia anche in ottica Mondiali, dal momento che le prime sette saranno collocate in prima fascia nel sorteggio dei gironi. Un altro motivo per festeggiare, dunque, per la compagine azzurra, che solo tre anni fa era ventesima. Foto: Twitter Nazionale italiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

mauroberruto : Impresa STRATOSFERICA dell’ #italbasket! Demolendo a #Belgrado la #Serbia vice-campione olimpica, l’#Italia vola a… - Coninews : ???? FIESTA TRICOLORE ???? A Wembley l'Italia supera la Spagna dopo i calci di rigore e vola in FINALEEEEEEEEE! ??????… - Agenzia_Ansa : L'Italbasket stacca il pass per i giochi olimpici di Tokyo. Nella finale del torneo preolimpico di Belgrado gli azz… - italiaserait : L’Italia vola negli ascolti tv, 18 milioni per la vittoria della Nazionale - TOSADORIDANIELA : RT @CalcioFinanza: L’#Italia vola nel ranking FIFA grazie a #EURO2020 -