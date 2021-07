L’Italia vince gli Europei: le prime pagine dei giornali stranieri (Di lunedì 12 luglio 2021) “Invincibili“: così il giornale sportivo francese L’Equipe sceglie di intitolare la sua prima pagina, dedicata alla vittoria della nazionale italiana ai campionati Europei 2020. Gli azzurri hanno sconfitto l’Inghilterra a Wembley ai rigori, dopo una partita molto sofferta, soprattutto a causa del gol al secondo minuto segnato da Shaw. Il pareggio arriva al 67? con una rete di Bonucci, ma la svolta non arriva coi supplementari. Decisive ai rigori le parate di Donnarumma, che conquista il titolo di miglior giocatore del torneo. Ma com’è L’Italia campione d’Europa raccontata dalle prime pagine dei giornali ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) “Invincibili“: così il giornale sportivo francese L’Equipe sceglie di intitolare la sua prima pagina, dedicata alla vittoria della nazionale italiana ai campionati2020. Gli azzurri hanno sconfitto l’Inghilterra a Wembley ai rigori, dopo una partita molto sofferta, soprattutto a causa del gol al secondo minuto segnato da Shaw. Il pareggio arriva al 67? con una rete di Bonucci, ma la svolta non arriva coi supplementari. Decisive ai rigori le parate di Donnarumma, che conquista il titolo di miglior giocatore del torneo. Ma com’ècampione d’Europa raccontata dalledei...

meb : L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri… - chetempochefa : SIAMO CAMPIONI D’EUROPA ???? L’Italia vince #EURO2020, grandi i nostri azzurri ???? - RaiUno : ?? C A M P I O N I D’ E U R O P A ???? ???? L’Italia vince #Euro2020 @Vivo_Azzurro ???? ?? #11luglio #ItaliaInghilterra… - Erica_Delgado_ : RT @AndreSannaPau: TRIPLETE. L'ITALIA CHE VINCE: IL GOLDEN GLOBE DI LAURA. L'EUROVISION DEI MANESKIN. L'EUROPEO DELLA NAZIONALE. Che bello… - Alavanca6 : RT @italiano20s: ???? Eccomi pronto per #EURO2020 ?? Se vince l’Italia ti do la coppa ?? -