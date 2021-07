L’Italia Vince gli Europei di Calcio, La Felicità di Florenzi: “Guarda Mamma” (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli Azzurri hanno vinto gli Europei di Calcio, in una finale al cardiopalma contro gli inglesi. Dopo un inizio partita che lasciava presagire il peggio per L’Italia, c’è stata la ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli Azzurri hanno vinto glidi, in una finale al cardiopalma contro gli inglesi. Dopo un inizio partita che lasciava presagire il peggio per, c’è stata la ...

Advertising

RaiUno : ?? C A M P I O N I D’ E U R O P A ???? ???? L’Italia vince #Euro2020 @Vivo_Azzurro ???? ?? #11luglio #ItaliaInghilterra… - meb : L’Italia vince!!!!! Scendono lacrime di gioia in questo giorno di orgoglio per tutto il Paese, bravissimi #azzurri… - chetempochefa : SIAMO CAMPIONI D’EUROPA ???? L’Italia vince #EURO2020, grandi i nostri azzurri ???? - TetragoniAurora : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… - isoflurano : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… -