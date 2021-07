L’Italia sfonda in Tv: oltre 20 milioni di tifosi per la finale (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra si colora di azzurro nella serata dell’11 luglio. Allo stadio di Wembley, la Nazionale italiana si laurea Campione d’Europa dopo aver sconfitto l’Inghilterra al termine di 120’ molto tirati e della lotteria dei calci di rigore, con Donnarumma protagonista. Su Rai1, il match vinto dalla squadra guidata da Roberto Mancini ha conquistato 18,172 milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra si colora di azzurro nella serata dell’11 luglio. Allo stadio di Wembley, la Nazionale italiana si laurea Campione d’Europa dopo aver sconfitto l’Inghilterra al termine di 120’ molto tirati e della lotteria dei calci di rigore, con Donnarumma protagonista. Su Rai1, il match vinto dalla squadra guidata da Roberto Mancini ha conquistato 18,172L'articolo

