L’Italia sale al 4° posto nel ranking Fifa: all’arrivo di Mancini era 20esima (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria degli Europei delL’Italia si traduce in un bel salto in avanti nel ranking Fifa. Prima della manifestazione, gli Azzurri erano al 7^ posto mentre con il successo in finale sull’Inghilterra si sale a ridosso del podio, in quarta posizione. Davanti a noi restano Belgio, Brasile e Francia, mentre Inghilterra e Argentina sono alle spalle. La Nazionale non era così in alto da settembre 2013. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria degli Europei delsi traduce in un bel salto in avanti nel. Prima della manifestazione, gli Azzurri erano al 7^mentre con il successo in finale sull’Inghilterra sia ridosso del podio, in quarta posizione. Davanti a noi restano Belgio, Brasile e Francia, mentre Inghilterra e Argentina sono alle spalle. La Nazionale non era così in alto da settembre 2013. L'articolo ilNapolista.

Advertising

rtl1025 : ??#Donnarumma para l''ultimo rigore a #Saka e l'#Italia sale sul tetto d'Europa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Siamo CAMPIONI… - teatrolafenice : ???? In bocca al lupo alla nostra Italia dello sport che sale sempre più in alto: dopo 60 anni ritroviamo l'Italia di… - infoitsport : Europei 2021, l'Italia sale quarto posto nel ranking FIFA, non accedeva dal 2013! - NewsCronacaCE : L’Italia di Mancini sbanca a Wembley e sale sul tetto d’Europa - dennismantovan : RT @NicoloC__: 18.2 milioni di telespettatori con il 73,7% di share, percentuale che nei rigori sale al 78,7% solo su Rai1. Per #Euro2020 p… -