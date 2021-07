L’Italia è Campione d’Europa | la gioia incontenibile delle piazze

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 12 luglio 2021) Quello di oggi, 12 luglio, non è un lunedì come gli altri. È un lunedì felice, colorato d’azzurro:. Capitan Chiellini ha alzato la coppa e tutti gli italiani lo hanno fatto con lui; Londra è ancora folgorata dal tricolore apparso a Wembley dopo la gara, durante la premiazione degli Azzurri. A proposito di folgorazioni: Southgate, i suoi giocatori e i tifosi solo ieri a quest’ora vivevano la convinzione che sarebbe stato un trionfo, chepartiva in svantaggio, sotto tutti i punti di vista, e non ce l’avrebbe fatta. Ma il calcio, come la vita, è imprevedibile: non ti aspetti che Rushford ...