L'Italia campione d'Europa dopo 53 anni. Mattarella agli azzurri al Quirinale: 'Avete meritato di vincere' (Di lunedì 12 luglio 2021) La simbologia nello sport ha una forza d'urto penetrante più di tante parole. Ecco che la dolce alba della capitale raffigura Mancini e Chiellini che appaiono all'orizzonte come quei grandi generali ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 luglio 2021) La simbologia nello sport ha una forza d'urto penetrante più di tante parole. Ecco che la dolce alba della capitale raffigura Mancini e Chiellini che appaiono all'orizzonte come quei grandi generali ...

UEFAcom_it : ITALIA CAMPIONE DI #EURO2020 ?????? #ITA | @Vivo_Azzurro - RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - Adnkronos : Italia campione d’Europa, l’abbraccio tra #Mancini e #Vialli #ItsComingRome - plllbox : RT @Inter: ??? | ON THIS DAY #OnThisDay un campione d'Italia e d'Europa diventava nerazzurro ??? Guess who? ???? - eljsaa : RT @RaiSport: ? Grazie Azzurri! #Italia ???? Campione d'Europa #Euro2020 #RaiEuro2020 #ItaliaCampionedEuropa @Vivo_Azzurro #ITA https://t.co… -