“L’ideologia dominante ha due bastioni | il mondo giornalistico e le università”

Pierre-André Taguieff si è fatto conoscere attraverso i suoi lavori dedicati al razzismo, all'antisemitismo, ma anche al populismo, i suoi campi di predilezione da più di trent'anni. In questa intervista, Taguieff fa un bilancio della vita intellettuale francese. Lo storico delle idee analizza la violenza degli scontri attorno alla questione del "neorazzialismo anti bianco" e dell'"islamogoscismo" che ha teorizzato. Taguieff fustiga anche con vigore ciò che chiama "l'impostura decoloniale". Come interpretare il fatto che Emmanuel Macron abbia recentemente dichiarato che "dobbiamo decostruire la nostra storia"? Pierre-André Taguieff – Così come viene utilizzata nel linguaggio ...

