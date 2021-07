Letta sulla legge Zan fa l’intransigente a costo di rischiare la bella sconfitta (Di lunedì 12 luglio 2021) «La fermezza della leadership segna una svolta nell’immagine del partito: potrà perdere in una votazione, ma il valore anche dalle sconfitte emerge del combattente». Con questi toni aulici, degni di figurare in rilevo sui marmi di qualche palazzo di Piacentini, il politologo Piero Ignazi sul Domani ha suonato il piffero della eroica sconfitta a petto nudo, nemmeno Enrico Letta (è di lui che si parla) fosse un moderno Diomede omerico, rinverdendo il mito della superiorità morale di una onesta sconfitta rispetto a una pasticciata vittoria, e c’è molto qui di un certo giansenismo politico, quello per cui è meglio perdere che perdersi e, detta ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 luglio 2021) «La fermezza della leadership segna una svolta nell’immagine del partito: potrà perdere in una votazione, ma il valore anche dalle sconfitte emerge del combattente». Con questi toni aulici, degni di figurare in rilevo sui marmi di qualche palazzo di Piacentini, il politologo Piero Ignazi sul Domani ha suonato il piffero della eroicaa petto nudo, nemmeno Enrico(è di lui che si parla) fosse un moderno Diomede omerico, rinverdendo il mito della superiorità morale di una onestarispetto a una pasticciata vittoria, e c’è molto qui di un certo giansenismo politico, quello per cui è meglio perdere che perdersi e, detta ...

