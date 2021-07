L' esultanza di Mattarella | la foto che ha fatto il giro dei social

Advertising

chetempochefa : Una delle più belle immagini di questa vittoria azzurra: l’esultanza del nostro Presidente della Repubblica Mattare… - Corriere : Bonucci segna il pareggio azzurro: l’esultanza di Mattarella in tribuna - Adnkronos : #ItaliaInghilterra, Mattarella e l’esultanza ‘come Pertini’. - giuliog : RT @chetempochefa: Una delle più belle immagini di questa vittoria azzurra: l’esultanza del nostro Presidente della Repubblica Mattarella… - 6166467278004cc : Buffone, ci riporta ai tempi del suo predecessore amico diTito. Italia-Inghilterra, Mattarella e l'esultanza che fa… -

Ultime Notizie dalla rete : esultanza Mattarella

LONDRA (INGHILTERRA) - Social scatenati per la foto che mostra l'del presidente della Repubblica, Sergio, dopo il gol del pareggio dell'Italia nella finale di Wembley contro l'Inghilterra. Un fermo immagine che ha fatto il giro del web. "...La cronaca Mancini, Vialli e l'abbraccio, dopo la vittoria dell'Europeo Italia - Inghilterra,e l'che fa impazzire i social: "Sembra Pertini" Caos fuori da Wembley, tra bandiere ...Mattarella come Pertini. E governo in visibilio: «Avete scritto una straordinaria pagina di storia, non solo sportiva. Vi aspettiamo a Roma», twitta palazzo Chigi. È più di un'esultanza. È il senso di ...Intanto, nel '36, era arrivato l'oro ai Giochi di Berlino con il 2-1 sull'Austria. Italia-Inghilterra, l'esultanza di Mattarella conquista i social: «Sembra Pertini!» Per rivedere gli azzurri in cima ...