Leonardo Bonucci e lo sfottò ai tifosi inglesi.Cosa ha fatto e detto dopo la vittoria dell’Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) “It’s coming Rome”. Arriva in Italia, la Coppa di Euro 2020 conquistata dall’Italia dopo una patita al cardiopalma vinta ai calci di rigore. Un Europeo che arriva dopo quello del 1968 vinta contro la Jugoslavia. dopo Belgio e Spagna, anche l’Inghilterra si è dovuta inchinare alla magia azzurra. A soli due minuti dal fischio di inizio arriva il gol di Shaw che fa esplodere Wembley e gela gli italiani. dopo un paio di rimpalli in area di rigore Bonucci centra la rete e tutti capiscono che quell’impresa è possibile. Il pubblico di carica, i giocatori tengono possesso palla e lottano per portare a casa il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) “It’s coming Rome”. Arriva in Italia, la Coppa di Euro 2020 conquistata dall’Italiauna patita al cardiopalma vinta ai calci di rigore. Un Europeo che arrivaquello del 1968 vinta contro la Jugoslavia.Belgio e Spagna, anche l’Inghilterra si è dovuta inchinare alla magia azzurra. A soli due minuti dal fischio di inizio arriva il gol di Shaw che fa esplodere Wembley e gela gli italiani.un paio di rimpalli in area di rigorecentra la rete e tutti capiscono che quell’impresa è possibile. Il pubblico di carica, i giocatori tengono possesso palla e lottano per portare a casa il ...

