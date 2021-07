Lello Arena | «Troisi? Una persona delicata e sensibile Ho il rammarico di averlo lasciato troppo da solo»

Advertising

Corriere della Sera

Corriere della Sera

I l suo debutto è avvenuto al circo, ma non da attore, né tantomeno da acrobata. "Eh no... come maestro elementare - racconta-. Ho fatto le magistrali e siccome il problema era trovare lavoro, dopo qualche mese di inutili domande a vari istituti scolastici, mi recai un po' incacchiato al provveditorato e dissi: ...Al Corriere: «Eduardo una volta ci accolse nel suo camerino e ci chiese: "Voi state ancora a Napoli? Fuitevenne!"» ...Il comico si racconta in una lunga intervista a Il Corriere della Sera: " Ho insegnato in un circo e fatto disastri da chierichetto" ...