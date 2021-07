Le radici simboliche della palma di Anwar Daoud

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel quartiere torinese di San Salvario, a pochi passi dall’Ospedale Valdese, la galleria d’arte Darst The Dealers ospita la mostra La Domenica delle Palme (fino al 10 settembre) in cui espone, tra gli altri, l’artista di origine irachena. Classe 1983, è nata a Damasco da genitori iracheni: «Si erano conosciuti a Beirut durante la guerra civile, lui medico, lei giornalista comunista e per questo costretta all’esilio».ha vissuto con la madre a Tunisi, poi a Berlino e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.