Le prime parole del Principe William dopo la finale degli Euro 2020 (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Principe William parla dopo gli Euro 2020 Ieri sera è andata in onda, su Rai 1 e Sky, la finale degli Euro 2020, la quale è stata giocata tra Inghilterra e Italia. Una partita sofferta fino all’ultimo minuti da parte dei tifosi di entrambe le parti. Già al 2° minuti, infatti, Luke Shaw ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 luglio 2021) IlparlagliIeri sera è andata in onda, su Rai 1 e Sky, la, la quale è stata giocata tra Inghilterra e Italia. Una partita sofferta fino all’ultimo minuti da parte dei tifosi di entrambe le parti. Già al 2° minuti, infatti, Luke Shaw ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MikeGhido : RT @HCAP1937: ????Le prime parole di Brandon Kozun da giocatore biancoblù???? Benvenuto in famiglia Brandon! #HCAP - o_aymeric : RT @HCAP1937: ????Le prime parole di Brandon Kozun da giocatore biancoblù???? Benvenuto in famiglia Brandon! #HCAP - Swiso49er : RT @HCAP1937: ????Le prime parole di Brandon Kozun da giocatore biancoblù???? Benvenuto in famiglia Brandon! #HCAP - i404_it : Il servizio sanitario pubblico accessibile a tutti è una risorsa da difendere. Così come lo è la difesa dell'ambien… - Moccola62 : RT @HCAP1937: ????Le prime parole di Brandon Kozun da giocatore biancoblù???? Benvenuto in famiglia Brandon! #HCAP -