Le politiche attive alla base della ripartenza del lavoro

Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha ripetuto più volte: la ripartenza del lavoro passa soprattutto dalle politiche attive. Dopo lo sblocco dei licenziamenti – seppur selettivo – avviato dal 1 luglio, le prossime tappe del governo saranno la riforma degli ammortizzatori sociali e quella, appunto, delle politiche attive del lavoro. «Ma nell'attesa che la riforma prenda piede e diventi efficace, le agenzie per il lavoro private possono agire immediatamente, ovviamente all'interno di una cabina di regia pubblica», dice Stefano Magliole, marketing ...

