"Le missioni della Nasa" è il singolo di debutto di In Arte Zeno

"Le missioni della Nasa descrive le emozioni di un amore finito, la delusione dopo tante speranze riposte in una storia d'amore e la presa di coscienza degli errori commessi" Fuori da venerdì 25 giugno per Visory Indie (distr. Believe Italia) il primo singolo di In Arte Zeno, cantautore napoletano classe 1993. Con questo pezzo indie-pop, l'artista ci accompagna tra le aspre emozioni della fine di una relazione, paragonando l'amore ad un viaggio su un altro pianeta, e la fine di esso ad un brusco ritorno sulla Terra.

