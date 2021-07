LE IENE: ELODIE AL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI? LA CANTANTE AVREBBE ACCETTATO (Di lunedì 12 luglio 2021) Certa l’uscita di scena da Le IENE e Mediaset di ALESSIA MARCUZZI, si sta ragionando sulla nuova conduzione del programma cult di Italia 1 che tornerà in autunno il martedì sera e in alcuni periodi della stagione avrà anche il raddoppio al venerdì sera, così secondo i listini Publitalia. Chi prenderà il POSTO della MARCUZZI? ELODIE! La CANTANTE secondo TvZoom AVREBBE ACCETTATO l’offerta di Davide Parenti, il patron delle IENE, ma ad una condizione. Condurre lo show non da settembre ma nel nuovo anno, a partire da gennaio ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 12 luglio 2021) Certa l’uscita di scena da Lee Mediaset di, si sta ragionando sulla nuova conduzione del programma cult di Italia 1 che tornerà in autunno il martedì sera e in alcuni periodi della stagione avrà anche il raddoppio al venerdì sera, così secondo i listini Publitalia. Chi prenderà ildella! Lasecondo TvZooml’offerta di Davide Parenti, il patron delle, ma ad una condizione. Condurre lo show non da settembre ma nel nuovo anno, a partire da gennaio ...

Advertising

bubinoblog : LE IENE: ELODIE AL POSTO DI ALESSIA MARCUZZI? LA CANTANTE AVREBBE ACCETTATO - AndreaAAmato : Elodie alla conduzione de Le Iene @redazioneiene @Elodiedipa @QuiMediaset_it @NicoSavi - 8antonio8989 : Elodie a Le Iene per me NO - divanomat : Elodie alle Iene solo se l’altro conduttore è Valerio Lundini, il mondo di Celebrity Hunted sa. - unuomopop : ma sono pazzo di Elodie alle iene, pazzo -

Ultime Notizie dalla rete : IENE ELODIE Victoria De Angelis, quanto guadagna la bassista dei Maneskin Elodie, quanto guadagna la cantante di Andromeda? Patrimonio e stipendio Indice Victoria De ... A Le Iene ha rilevato di aver ' avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è ...

Laura Pausini: tutto sulla vita privata della cantante italiana che è arrivata alla notte degli Oscar ... ne parlò anche durante un'intervista doppia alle Iene insieme al suo caro amico e collega Biagio ... Oltre a Fedez, Elodie ed Elton John anche Laura ha dichiarato al Corriere della sera : "Il Papa? Non ...

Elodie alla conduzione de Le Iene TvZoom Elodie alla conduzione de Le Iene Secondo quanto scoperto da TvZoom, la cantante sarebbe in pole position, ma fino a gennaio è impegnata con la musica.

Ddl Zan e Vaticano, Draghi: “Siamo uno Stato laico, non confessionale” | VIDEO Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in Senato, dopo la richiesta del Vaticano di fermare i lavori sul ddl Zan contro l’omotransfobia: “L’Italia è uno stato laico, non confessionale” ...

, quanto guadagna la cantante di Andromeda? Patrimonio e stipendio Indice Victoria De ... A Leha rilevato di aver ' avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è ...... ne parlò anche durante un'intervista doppia alleinsieme al suo caro amico e collega Biagio ... Oltre a Fedez,ed Elton John anche Laura ha dichiarato al Corriere della sera : "Il Papa? Non ...Secondo quanto scoperto da TvZoom, la cantante sarebbe in pole position, ma fino a gennaio è impegnata con la musica.Il presidente del Consiglio Mario Draghi è intervenuto in Senato, dopo la richiesta del Vaticano di fermare i lavori sul ddl Zan contro l’omotransfobia: “L’Italia è uno stato laico, non confessionale” ...