Le Coliche | Fabrizio Colica ha sposato Giacomo Visconti

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’annuncio è stato dato via Instagram. «Oggi abbiamo chiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati», ha scritto online Fabrizio Colica, metà del duo omonimo, pubblicando due foto del matrimonio con Giacomo Visconti. Lo youtuber ha spiegato come il sogno delle nozze sia nato con il primo lockdown, quando «siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi passato il ruolo, ci saremmo sposati». Giacomo Visconti, però, non ha ottenuto subito quel che voleva. Tuttavia, «Il desiderio di sposarci era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse e abbiamo creduto per certo che il ruolo sarebbe arrivato al momento giusto». Cosa, questa, poi successa.