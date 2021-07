Lavoro – Webinar gratuiti per giovani e professionisti (Di lunedì 12 luglio 2021) Lavoro, Webinar gratuiti con consigli pratici per giovani e professionisti in cerca di occupazione – L’esperto, Davide Caiazzo: “In Italia, purtroppo, scontiamo un ritardo su istruzione e formazione, con una spesa pubblica che si attesta sul 3,9% del Pil, a fronte di media europea del 4,7%”. “Come trovare Lavoro: consigli pratici”, è questo il titolo del Webinar gratuito lanciato da Davide Caiazzo (nella foto), imprenditore seriale nel digitale, docente e formatore, già avvocato e responsabile Affari legali e societari. Ne dà notizia un comunicato stampa. A partire da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021)con consigli pratici perin cerca di occupazione – L’esperto, Davide Caiazzo: “In Italia, purtroppo, scontiamo un ritardo su istruzione e formazione, con una spesa pubblica che si attesta sul 3,9% del Pil, a fronte di media europea del 4,7%”. “Come trovare: consigli pratici”, è questo il titolo delgratuito lanciato da Davide Caiazzo (nella foto), imprenditore seriale nel digitale, docente e formatore, già avvocato e responsabile Affari legali e societari. Ne dà notizia un comunicato stampa. A partire da ...

