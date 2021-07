Lavoro: licenziamenti Gianetti, pensionati con lavoratori (Di lunedì 12 luglio 2021) "Noi dello Spi - Cgil Lombardia siamo convinti che al sindacato dei pensionati spetti anche il compito di sostenere le lotte dei lavoratori in difesa del loro posto di Lavoro": lo ha dichiarato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Noi dello Spi - Cgil Lombardia siamo convinti che al sindacato deispetti anche il compito di sostenere le lotte deiin difesa del loro posto di": lo ha dichiarato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Per affrontare il nodo dei licenziamenti dei lavoratori di Gkn il Governo convoca un tavolo al Mise-ministero del L… - FiomGD : COLLETTIVA > Maurizio Landini in visita alla Gianetti Ruote: «Ritirare i licenziamenti». Il segretario generale del… - predubettanu : @luigidimaio Sblocco licenziamenti Condono Riforma Alfano della giustizia Aumento gas, benzina, elettricità Trivell… - FiomGD : COLLETTIVA > 'Licenziamenti GKN, come fare rendita sulla pelle dei lavoratori'. Tagliare lo stabilimento di Campi… - nicolaebasta : RT @FurioGarbagnati: Accanto all’emergenza lavoro e sblocco licenziamenti dal 1 luglio vi è un’altra emergenza che non deve essere sottoval… -