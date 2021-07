L’asso argentino saluta la Serie A | affare fatto con la big europea

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il fantasista, Rodrigo De Paul, fresco vincitore della Copa América,l’Udinese dopo 5 stagioni. La società friulana incasserà, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dall’Atletico Madrid 35 milioni di euro, senza alcuna contropartita tecnica. Il calciatore percepirà 3 milioni di euro a stagione fino al 2026. Per lui si tratta di un ritorno in Spagna, dopo aver militato dal 2014 al 2016 con la maglia del Valencia. A seguito dell’ennesima annata condita da eccelse prestazioni, l’addio del classe ’94 non poteva tardare ulteriormente. Dopo le incessanti voci di mercato delle passate stagioni, il momento tanto atteso da De Paul è ...