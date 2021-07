L’antisportività inglese: dalle medaglie rifiutate al razzismo contro i giocatori sui social (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la sconfitta, alcuni tifosi inglesi hanno inondato Twitter con insulti razzisti contro Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i tre giocatori che non sono riusciti a segnare ai rigori Sbagliare un calcio di rigore è il timore di ogni giocatore professionista, ma può diventare un incubo se la tifoseria non brilla per sportività e se si sta decretando la storia di una finale importante. Durante Italia-Inghilterra allo stadio di Wembley la vittoria italiana arriva proprio così, con i … Leggi su it.mashable (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo la sconfitta, alcuni tifosi inglesi hanno inondato Twitter con insulti razzistiMarcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, i treche non sono riusciti a segnare ai rigori Sbagliare un calcio di rigore è il timore di ogni giocatore professionista, ma può diventare un incubo se la tifoseria non brilla per sportività e se si sta decretando la storia di una finale importante. Durante Italia-Inghilterra allo stadio di Wembley la vittoria italiana arriva proprio così, con i …

