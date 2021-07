Ladri in casa dell'avvocato Grassetti mentre era a fare una passeggiata con la famiglia. 'Un peccato non averli incontrati...' (Di lunedì 12 luglio 2021) JESI 'Per mia fortuna non avete trovato molto. Per vostra fortuna non avete trovato me'. Anche dopo una notte insonne turbata dalla visita dei Ladri, l'avvocato Antonio Grassetti non rinuncia all'... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 luglio 2021) JESI 'Per mia fortuna non avete trovato molto. Per vostra fortuna non avete trovato me'. Anche dopo una notte insonne turbata dalla visita dei, l'Antonionon rinuncia all'...

Advertising

poliziadistato : #accettaunconsiglio Se siete in vacanza non condividetelo sui social. D’estate i ladri d’appartamento sono in aggua… - LetiziaFirenze : Ladri in casa, inseguiti e presi dai carabinieri di Follonica: erano minorenni - Gazzettino : Ex poliziotta scopre i ladri in casa, li insegue ma si accascia per un malore - lo_shamsi : Piango questi che non contano una mazza rispetto a noi si sono messi a fare catenaccio e contropiede con la difesa… - teupdms : RT @adrianosantucci: volevano venì a rubà col catenaccio a casa dei ladri @England @premierleague @victoriabeckham -