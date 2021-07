L' abbraccio di Mancini e Vialli | fratelli d' Italia Fotoracconto del trionfo azzurro

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Stasera si è chiuso un cerchio, ma la felicità è per tutti glini, che a casa stanno festeggiando”. Robertoin lacrime fa difficoltà a parlare. Prima abbraccia sul campo di Wembley il ‘no’ Gianluca, in lacrime anche lui, poi pensa al significato di una notte indimenticabile. “Non ho parole per questi ragazzi, dico semplicemente che sono meravigliosi”, dice il ct della rinascita, che fatto ripartire il calciono dopo il flop di Russia 2018 e dà la spinta all’entusiasmo di un Paese intero. “Lo meritiamo, dopo un anno di pandemia”, dicono in coro il capitano, Giorgio ...