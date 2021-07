“La vita promessa”: trama, cast e curiosità sul film di RaiUno (Di lunedì 12 luglio 2021) Domani lunedì 5 luglio 2021 Rai 1 ripropone la serie TV “La vita promessa” alle ore 21.25. La protagonista Luisa Ranieri racconta la vita in America durante il proibizionismo degli anni ’20. Domani su Rai 1 sarà in onda alle ore 21.25 la serie tv “La vita promessa”, con protagonista Luisa Ranieri nei panni di Carmela. La fiction è diretta da Ricky Tognazzi ed è composta da 2 stagioni trasmesse su Rai 1 dal 2018 al 2020. La protagonista è l’attrice Luisa Ranieri. Tra gli altri attori del cast ci sono anche: Miriam Dalmazio, Vittorio Magazzù, Thomas Trabacchi, Primo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 12 luglio 2021) Domani lunedì 5 luglio 2021 Rai 1 ripropone la serie TV “La” alle ore 21.25. La protagonista Luisa Ranieri racconta lain America durante il proibizionismo degli anni ’20. Domani su Rai 1 sarà in onda alle ore 21.25 la serie tv “La”, con protagonista Luisa Ranieri nei panni di Carmela. La fiction è diretta da Ricky Tognazzi ed è composta da 2 stagioni trasmesse su Rai 1 dal 2018 al 2020. La protagonista è l’attrice Luisa Ranieri. Tra gli altri attori delci sono anche: Miriam Dalmazio, Vittorio Magazzù, Thomas Trabacchi, Primo ...

Advertising

RaiUno : Cambio di programmazione Rai1: stasera #12luglio in sostituzione de “La vita promessa” andrà in onda “Notte Azzurr… - fdrsmjle : @Benji_Mascolo grazie benjamin, siete la parte più importante della mia vita e lo sarete per sempre, è una promessa - __Mari06 : RT @RaiUno: Cambio di programmazione Rai1: stasera #12luglio in sostituzione de “La vita promessa” andrà in onda “Notte Azzurra - La Vitto… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV 12 LUGLIO 2021: UN LUNEDÌ TRA LA VITA PROMESSA, TEMPTATION ISLAND E HAWAII FIVE-0 - Arslanv42955852 : Se ci prendiamo entrambi insieme se mi piaci allora possiamo anche sposarci ma fare una promessa che non partiranno mai insieme nella vita -