La vita promessa | Temptation Island o Elektra? La tv del 12 luglio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 12su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La”. A New York, Carmela affronta difficoltà e delusioni, a Ellisle hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo, ma questo si rivelerà un’inconsapevole fortuna. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little Italy dove un pugno di delinquenti affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i poveri disgraziati come lui per conto della misteriosa “Mano Nera”. Ma c’è altro: Carmela non sa che Spanò ha giurato a sé stesso di ritrovarla, ...