La verità di Grealish | “Avrei voluto tirare un rigore | non voglio che si dica il contrario”

Jack Grealish, centrocampista della nazionale inglese, è stato oggetto di discussione dopo alcune dichiarazioni di Roy Keane, che lo accusavano di aver lasciato tirare uno dei rigori decisivi a giocatori meno esperti. Grealish ha risposto così su Twitter. Ho detto che avrei voluto tirare un rigore. Il tecnico ha preso così tante decisioni giuste durante questo torneo e l'ha fatto ieri sera! Ma non voglio che la gente dica che non volevo calciarne uno quando avevo detto che l'avrei fatto.

