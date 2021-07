'La variante delta sarà dominante in Italia entro 10 giorni' (Di lunedì 12 luglio 2021) Il timore del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: 'Troppi assembramenti senza mascherine, i festeggiamenti hanno accelerato la diffusione del ... Leggi su today (Di lunedì 12 luglio 2021) Il timore del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: 'Troppi assembramenti senza mascherine, i festeggiamenti hanno accelerato la diffusione del ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - repubblica : ?? Covid, vertice per fermare la variante Delta: zone bianche in bilico - AlessLongo : Arrivano dati da UK dove la variante Delta è dominante. Nonostante boom di contagi le ospedalizzazioni e le morti s… - DomaniGiornale : La #varianteDelta spaventa, ma i buchi della campagna vaccinale ancora di più. Il governo si prepara a convocare u… - RizzoGiov : @vaniacavi Vabbè ma ora come dirà che c’è la variante Delta? -