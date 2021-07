La Top 11 degli Europei secondo Opta: più inglesi che italiani, in porta c’è Pickford (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agenzia specializzata Opta ha pubblicato, secondo l’elaborazione dei propri dati statistici, la Top 11 dell’edizione degli Europei che si è appena conclusa con il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini. Fa scalpore l’esclusione di Donnarumma, premiato dall’Uefa come miglior giocatore del torneo. Soltanto tre gli italiani presenti: Bonucci, Verratti e Jorginho, mentre gli inglesi sono addirittura quattro. (4-3-3): Pickford (ING); Walker (ING), Bonucci (ITA), Stones (ING), Maehle (DAN); Pedri (SPA), Jorginho (ITA), Verratti (ITA); Schick (R. CECA), Dolberg (DAN), Sterling ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) L’agenzia specializzataha pubblicato,l’elaborazione dei propri dati statistici, la Top 11 dell’edizioneche si è appena conclusa con il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini. Fa scalpore l’esclusione di Donnarumma, premiato dall’Uefa come miglior giocatore del torneo. Soltanto tre glipresenti: Bonucci, Verratti e Jorginho, mentre glisono addirittura quattro. (4-3-3):(ING); Walker (ING), Bonucci (ITA), Stones (ING), Maehle (DAN); Pedri (SPA), Jorginho (ITA), Verratti (ITA); Schick (R. CECA), Dolberg (DAN), Sterling ...

