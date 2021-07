La svolta che serve al Pd nel rapporto con il M5s (Di lunedì 12 luglio 2021) La situazione italiana resta preoccupante. La pandemia ci minaccia ancora. La ripresa economica va consolidata. I conflitti sociali aumentano. Ed è un bene. Ma è un male se non vengono interpretati dalla politica e dalle istituzioni. La povertà è ulteriormente aumentata, resta lì come il perverso làscito di un meccanismo di sviluppo squilibrato e ingiusto. Alcune grandi città come Napoli e Roma, in forme diverse, sono decadute e oppresse dalla fatica del vivere quotidiano. Tuttavia, un orizzonte di speranza, seppur ancora incerto, si avverte e dà qualche conforto per il nostro futuro. Il pil è aumentato più del previsto (il 5 per cento annuo), leggermente al di sopra della media ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 12 luglio 2021) La situazione italiana resta preoccupante. La pandemia ci minaccia ancora. La ripresa economica va consolidata. I conflitti sociali aumentano. Ed è un bene. Ma è un male se non vengono interpretati dalla politica e dalle istituzioni. La povertà è ulteriormente aumentata, resta lì come il perverso làscito di un meccanismo di sviluppo squilibrato e ingiusto. Alcune grandi città come Napoli e Roma, in forme diverse, sono decadute e oppresse dalla fatica del vivere quotidiano. Tuttavia, un orizzonte di speranza, seppur ancora incerto, si avverte e dà qualche conforto per il nostro futuro. Il pil è aumentato più del previsto (il 5 per cento annuo), leggermente al di sopra della media ...

La svolta che serve al Pd nel rapporto con il M5s Il Foglio

