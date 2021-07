La stampa europea celebra gli Azzurri | in Uk orgogliosi dei Leoni Le prime pagine

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Invincibili” secondo il francese l’Equipe, “Bravissima” titola lo spagnolo As, “I nuovi imperatori” per il portoghese A Bola. L’Italia vieneta dai principali quotidiani sportivi europei dopo la vittoria sull’Inghilterra nella finale di euro 2020. Marca titola “Wembleyazo” per sottolineare la sconfitta in casa dell’Inghilterra, riecheggiando il “Maracanazo” del 1950 quando il Brasile perse in patria contro l’Uruguay. Subito dopo la vittoria di Donnarumma e compagni, sui siti dei quotidiani sono apparsi titoli che hanno descritto il trionfo azzurro. Si va dalla felicità de L’Equipe, sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che ...