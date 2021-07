La Stampa elogia Mancini: gli hanno dato una pietraia e lui ne ha fatto una miniera (Di lunedì 12 luglio 2021) Su La Stampa, Paolo Brusorio elogia il lavoro di Roberto Mancini come ct della Nazionale. L’Italia ha vinto l’Europeo contro l’Inghilterra dopo 53 anni. Dopo che Mancini l’ha raccolta dalle ceneri. “Ora lo possiamo dire, davanti a Roberto Mancini, nel maggio del 2018 non c’erano sentieri, ma un grattacielo da scalare. E noi stavamo sottoterra, nelle cantine. Tre anni abbondanti dopo, l’Italia è sul tetto d’Europa e ce l’ha portata questo signore che compie 57 anni a novembre, ct prodigio, se ce n’è uno, dopo esserlo stato come giocatore”. Il suo passato da calciatore di successo, con tanti trofei in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Su La, Paolo Brusorioil lavoro di Robertocome ct della Nazionale. L’Italia ha vinto l’Europeo contro l’Inghilterra dopo 53 anni. Dopo chel’ha raccolta dalle ceneri. “Ora lo possiamo dire, davanti a Roberto, nel maggio del 2018 non c’erano sentieri, ma un grattacielo da scalare. E noi stavamo sottoterra, nelle cantine. Tre anni abbondanti dopo, l’Italia è sul tetto d’Europa e ce l’ha portata questo signore che compie 57 anni a novembre, ct prodigio, se ce n’è uno, dopo esserlo stato come giocatore”. Il suo passato da calciatore di successo, con tanti trofei in ...

