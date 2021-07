(Di lunedì 12 luglio 2021) Giocareè diventato un passatempo per milioni di persone, ma l’esperienza dal vivo resta sempre di maggior impatto, così c’è chi ha provato a miscelare le due forme. Un esperimento tentato da Wonder Substance, società del Minnesota che ha ideato e realizzato Phantom, laautomatica in cui gli scacchi si muovono seguendo le mosse decise dai due giocatori che si sfidano su smartphone, tablet, computer oppure con due scacchiere Phantom. Il movimento sul set in legno è reso possibile da una serie di sensori che rilevano la posizione precisa di ogni pezzo, insieme a un meccanismo rapido e silenzioso chegli scacchi in ...

Advertising

walterwhiteITA : La scacchiera fisica che muove i pezzi durante le partite online -

Ultime Notizie dalla rete : scacchiera fisica

Wired.it

... chiamata TD - fNIRS e sviluppata al Dipartimento didel Politecnico di Milano. Si tratta ... si ha un'attivazione, per esempio quando si fissa uno schermo su cui viene mostrata unaa ...... chiamata TD - fNIRS e sviluppata al Dipartimento didel Politecnico di Milano. Si tratta ... si ha un'attivazione, per esempio quando si fissa uno schermo su cui viene mostrata unaa ...Uno degli uomini destinati a un grandissimo futuro negli scacchi, Alireza Firouzja, giocherà per la Francia a partire dalla World Cup al via dopodomani (ma, per lui, giovedì 15, dal momento che usufru ...Napoli, Mertens sarà costretto a stare fuori per 3 mesi a causa di un infortunio alla spalla e il Napoli riflette sul futuro del calciatore e sul suo stipendio ...