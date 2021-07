«La riforma Cartabia ha un impianto garantista | coglie nel segno»

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 12 luglio 2021) «Non mi chiami, per favore, segretario in pectore: l’elezione sarà a settembre». Fra i giuristi la forma è sostanza, e quindi dietro la richiesta di Stefano Musolino, pm antimafia a Reggio Calabria, c’è «una questione importante: il rispetto della democrazia interna a Magistratura democratica. Per ora sono solo uno dei 12 membri del consiglio nazionale», il direttivo eletto a conclusione del congresso di Firenze. Dottor Musolino, per voi ladel processo penale va bene. Ma ci sono i … Continua L'articolo proviene da il manifesto.