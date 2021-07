La responsabilità dei medici | avvisare il pubblico dei gravi crimini di Stato e dei tentativi di insabbiarli

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dr. Stephen Frost, eminente medico attivista per i diritti umani e informatore contro la guerra. Galles del nord. Fondatore diper l’etica del Covid. Assegnista di ricerca del Centro di ricerca sulla globalizzazione (CRG). A mio parere, come medico esperto, non c’è mai stata (e non c’è ancora) alcuna giustificazione medica per le misure estreme prese in tutto il proviene da Database Italia.