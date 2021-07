La Ragazza con il braccialetto: alla Festa Internazionale Del Cinema Francese (Di lunedì 12 luglio 2021) La Ragazza con il braccialetto. Dopo lunghi mesi in cui tutti gli schermi Cinematografici del mondo sono rimasti senza immagini, festeggia le riaperture progressive dei Cinema in Francia e all’estero e l’uscita sul grande schermo delle produzioni francesi, lanciando,Il 14 luglio giorno di Festa Nazionale, la Festa Internazionale Del Cinema Francese. Con quale prodotto parteciperà Satine film? SATINE FILM partecipa all’evento celebrativo con il film La Ragazza con il braccialetto di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Lacon il. Dopo lunghi mesi in cui tutti gli schermitografici del mondo sono rimasti senza immagini, festeggia le riaperture progressive deiin Francia e all’estero e l’uscita sul grande schermo delle produzioni francesi, lanciando,Il 14 luglio giorno diNazionale, laDel. Con quale prodotto parteciperà Satine film? SATINE FILM partecipa all’evento celebrativo con il film Lacon ildi ...

