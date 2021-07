La proposta | “giochiamo la Supercoppa Maradona tra Italia e Argentina”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’ha vinto la Coppa America dopo 28 anni, l’l’Europeo dopo 53 anni. Le due squadre sono legate da una figura che ha fatto la storia del calcio, Diego Armando. Nelle ultime ore è arrivata unaproprio dall’e che è stata riportata dal quotidiano Olé: l’obiettivo è quello di far giocare una partita amichevole train onore dell’ex Pibe de Oro. Il calendario è serrato e pieno di appuntamenti, non sarà facile trovare una data utile per disputare il match. Sono due gli stadi candidati per giocare l’eventuale match: ...