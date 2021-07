La piscina più profonda al mondo nella Dubai dei record (Di lunedì 12 luglio 2021) A Dubai ha inaugurato da poco la piscina più profonda al mondo, "Deep Dive Dubai", oltre 60 metri. In un edificio di 1.500 metri quadri a forma di ostrica in onore al passato degli Emirati Arabi Uniti,... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Aha inaugurato da poco lapiùal, "Deep Dive", oltre 60 metri. In un edificio di 1.500 metri quadri a forma di ostrica in onore al passato degli Emirati Arabi Uniti,...

Advertising

makkox : in breve: i disoccupati pigri, svogliati, choosy frenano la ripartenza dell'italia e in più li paghiamo. (35 euro a… - Dalfgan564 : RT @DanielaBottare2: Dopo una giornata calda ti butti in piscina e tutto cambia, diventano duri attorno diventa piu scuro e rigido e se tuo… - aryastanka : Se vedo un’altra storia/post col mare o la piscina sclero quindi non apro più ig ?? - MalsaiCuecia : @GiovanniFazio9 @cassandro91 Nuotare in mare non è più facile: ci sono le correnti e le onde che la piscina non ha. ?? - ninersmessimale : Sto pensando a qualcosa di più pacchiano di un politico che si tuffa in piscina e si fa riprendere. Credo ci sia so… -

Ultime Notizie dalla rete : piscina più L'isola privata più bella delle Bahamas è in vendita Esquire Italia