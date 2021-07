La pirateria audiovisiva in Italia ad un anno dal lockdown (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli ultimi dati elaborati dalla società Ipsos per conto di FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, hanno mostrato come la crescita esponenziale degli atti illeciti registrata durante il periodo del primo lockdown 2020 (243 milioni) abbia rappresentato una vera anomalia. Infatti, negli ultimi 12 mesi gli atti illeciti compiuti mostrano un forte... Leggi su digital-news (Di lunedì 12 luglio 2021) Gli ultimi dati elaborati dalla società Ipsos per conto di FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, hmostrato come la crescita esponenziale degli atti illeciti registrata durante il periodo del primo2020 (243 milioni) abbia rappresentato una vera anomalia. Infatti, negli ultimi 12 mesi gli atti illeciti compiuti mostrano un forte...

Ultime Notizie dalla rete : pirateria audiovisiva Pirateria audiovisiva in calo, dopo pandemia torna la normalità Un'incidenza complessiva della pirateria audiovisiva al 38% nell'ultimo anno e un calo degli atti illeciti a 57 milioni, numero inferiore rispetto a un bimestre medio del 2019: dopo l'anomalia registrata in piena pandemia, con 243 ...

Contro la pirateria: una campagna rivolta ai giovani ... commentati nel corso di un webinar con rappresentanti dell'industria audiovisiva tra cui Nicola ... che sono il miglior deterrente agli atti di pirateria. Questi, balzati alle stelle durante la ...

