La pioggia non ferma la Città di Tarvisio Cup di tennis: fuori la friulana Sturmigh (Di lunedì 12 luglio 2021) ... 6 - 3 Ashley LAHEY (USA, 9) batte Martina MUZZOLON (ITA) 6 - 2, 6 - 2 Fiona GANZ (SUI, 8) batte Rachele Elisa ZINGALE (ITA) 6 - 2, 6 - 0 (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Apu ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 12 luglio 2021) ... 6 - 3 Ashley LAHEY (USA, 9) batte Martina MUZZOLON (ITA) 6 - 2, 6 - 2 Fiona GANZ (SUI, 8) batte Rachele Elisa ZINGALE (ITA) 6 - 2, 6 - 0 (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Apu ...

Advertising

VaniaDelli : RT @PoveraR: A ROMA SERVE UN PO' DI PIOGGIA Visto che il Comune non pulisce strade e marciapiedi, nonostante ci sia gente pagata dai contri… - PerutaAntonio : RT @laura_ceruti: @mpiacenonaver1 @ragusaibla 1)Assolutamente no, non è un errore perché per il m5s, quel rdc a pioggia, dato a tutti indis… - PoveraR : A ROMA SERVE UN PO' DI PIOGGIA Visto che il Comune non pulisce strade e marciapiedi, nonostante ci sia gente pagata… - UdineseTV : Città di Tarvisio Tennis Cup - La pioggia non ferma le qualificazioni, bene le azzurre - - Feiuccia : Pronti per partire 1 settimana in montagna e indovinate un po'? Pioggia per una settimana. PORCA TROIA! IN ESTATE S… -