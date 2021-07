La 'pastasciutta di Bonucci' arriva nel ristorante di Wembley (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Si potrebbe chiamare ''after match special'' la ''pastasciutta di Bonucci'', in onore del difensore della nazionale che ieri sera, per zittire i tifosi inglesi dopo la vittoria dell'Italia agli Europei, ha detto ' ''Ieri sera i tifosi inglesi hanno cantato per tutta la partita un inno imbecille, un inno volgare", con riferimento ai tortellini, "era un coro iniziato fuori dallo stadio e diretto verso di noi, verso il nostro ristorante che sta proprio davanti alle scale dello stadio di Wembley. Un coro che è continuato dentro lo stadio e che è stato concluso da Bonucci'', ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - Si potrebbe chiamare ''after match special'' la ''di'', in onore del difensore della nazionale che ieri sera, per zittire i tifosi inglesi dopo la vittoria dell'Italia agli Europei, ha detto ' ''Ieri sera i tifosi inglesi hanno cantato per tutta la partita un inno imbecille, un inno volgare", con riferimento ai tortellini, "era un coro iniziato fuori dallo stadio e diretto verso di noi, verso il nostroche sta proprio davanti alle scale dello stadio di. Un coro che è continuato dentro lo stadio e che è stato concluso da'', ...

