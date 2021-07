La pandemia frena la crescita dell’età pensionabile

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 luglio 2021) La speranza di vita alla nascita, senza distinzione di genere, è scesa nel 2020 a 82 anni, ben 1,2 anni sotto il livello del 2019. A pesare è stata ovviamente la: l’anno scorso ci sono stati 746 mila decessi, il 18% in più di quelli rilevati nel 2019. Gli uomini sono stati i più penalizzati: la loro speranza di vita alla nascita è scesa a 79,7 anni, ovvero 1,4 anni in meno dell’anno precedente, mentre per le donne si è attestata a 84,4 anni, un anno di sopravvivenza in meno. A 65 anni la speranza di vita è scesa a 19,9 anni (18,2 per gli uomini, 21,6 per le donne). Questi dati, diffusi dall’Istat a maggio, non permettono solamente di inquadrare meglio l’impatto ...