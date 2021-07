La pandemia accende la Difesa Ecco la top 100 delle industrie

(Di lunedì 12 luglio 2021) Lada Covid-19 ha reso il mondo più incerto, aumentato la competizione globale ed esacerbato alcuni scenari di crisi. Per questo, nonostante la contrazione del Pil globale, è cresciuta ovunque l’esigenza di sicurezza, alimentando i budget dellae facendo registrare per il quinto anno di seguito un aumento dei ricavi per ledi settore. È il quadro certificato dalla Top 100 di DefenseNews, l’autorevole sito americano che ogni anno stila la classificaprime cento aziende del Pianeta. Nel 2020 hanno registrato ricavi pari a 551 miliardi di dollari, il 5% in più rispetto all’anno precedente. A ...

Advertising

SToscano1986 : @pescarese73 Questo non deve accadere. Ma hai ragione, la stampa fomenta e accende gli animi da una parte e dall’al… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia accende

La Repubblica

Lagardei fari su meeting Bce del 22 luglio Chiusura positiva per le Borse europee, che ... il programma di acquisti anti. Loading... Leggi anche Borse internazionali incerte, ...... l'approssimarsi del congresso regionalei riflettori sulla compagine pugliese. Che Pd ...i nostri iscritti e definire cosa vogliamo fare sulle grandi sfide della Puglia del dopo' Quale ...Mai come in questo momento il mondo della frutta e della verdura ha avuto così tante attenzioni, i trend in atto sono tanti e non tutti facilmente riconciliabili tra di loro. Ist ...La ricerca in merito condotta da Kaspersky fa luce su un fenomeno legato a doppio filo all'evoluzione del contesto pandemico, accendendo un faro sulla situazione ... Dall'inizio della pandemia, i ...