La nazionale italiana arriva a Roma (Di lunedì 12 luglio 2021) arrivano con la coppa in mano e i sorrisi stampati sulle facce: i campioni d'Europa sono a Roma, il loro aereo è atterrato all'aeroporto Leonardo da Vinci questa mattina poco dopo le sei. Ad aspettarli circa 200 tifosi, che non sono però riusciti a salutarli. La nazionale si è infatti diretta verso l'Hotel Parco dei Principi con un pullman che li aspettava in pista, a pochi passi dall'aereo. Questo pomeriggio alle 18 Mancini e i ragazzi saranno ricevuti insieme a Matteo Berrettini dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

